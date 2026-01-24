Tehlikeli Yolculuk: Çocuklar Otobüse Asıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otobüsün arkasından asılarak yolculuk yapan 3 çocuğun tehlikeli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan olayda, yaşları küçük 3 çocuk şehir içi sefer yapan bir otobüsün arka bölümüne tutunarak uzun süre yolculuk yaptı. Trafiğin aktığı güzergahta hiçbir güvenlik önlemi olmadan ilerleyen çocuklar, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen çocuklar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Otobüs seyir halindeyken yaşanan tehlikeli yolculuk, olası bir kazaya adeta davetiye çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ