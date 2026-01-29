Tek Elle Geçim Mücadelesi - Son Dakika
Tek Elle Geçim Mücadelesi

29.01.2026 13:30
Sol elini kaybeden Ramazan Özen, Aydın'da atık kağıt toplayarak ailesini geçindirmeye çalışıyor.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'da yaklaşık 20 yıl önce çalıştığı fabrikada sol elini kaybeden Ramazan Özen, her gün Karacasu'nun dört bir tarafını dolaşıp atık kağıt toplayarak, geçimini sağlıyor. Özen, "20 bin lira maaş alan emekli 10 bin lira ev kirası verirse geriye ne kalır? 5 nüfus bakıyorum ben şu anda. Sabah 08.00'den akşam 21.00'e kadar devam ediyor. 2 bin 500 lira para için bir hafta yağmurun altında dolaşıyorum. Tek elle zor oluyor tabii ama mecburum" dedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 20 yıl önce çalıştığı fabrikada sol elini kaybeden Ramazan Özen, geçimini sağlamak için her gün ilçeyi dolaşarak atık kağıt topluyor. Sabahtan geceye kadar yağmur çamur demeden çalışan Özen, emekli aylığının ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini belirtti. Tek elle çalışmanın zorluklarına rağmen artan yaşam maliyetleri nedeniyle mücadelesine devam etmek zorunda olduğunu kaydeden Ramazan Özen, şunları söyledi: "5 nüfusum var. Onlara bakmak zorundayım. 19 bin lira emekli maaşımla ne yapılır? Bin, bin 500 lira bir zam vermiş. Engelim 2005 yılında beri var. Fabrikada çalışırken fabrikanın hatası yüzünden bilekten itibaren elimi kaybettim. Ekmek paramızı çıkarmaya çalışıyorum. 19-20 bin lira parayla nasıl geçineceksin? Kağıt topluyorum. Bugün yağmurda ıslandı adam almıyor mesela ama kurutup satmaya çalışacağım. Bunu satıp ekmek paramızı çıkarmaya çalışıyorum. Şu halime bak. Ama ne yapacaksın?"Tek elle zor oluyor tabi ama mecburum"

20 bin lira maaş alan emekli 10 bin lira ev kirası verirse geriye ne kalır? 10 bin lira ile nereye kadar geçineceksin? 5 nüfus bakıyorum ben şu anda. Sabah 08.00'den akşam 21.00'e kadar devam ediyor. Kilo olarak satıyorum. Haftada 5 bin lira para alsam, bunun yarısı mazota gider. 2 bin 500 lira para için bir hafta yağmurun altında dolaşıyorum, hepsi bu. Karton fiyatları da zaten düşük. Tek elle zor oluyor tabii ama mecburum. 10 yıldır aşağı yukarı kağıt toplama işi yapıyorum.

"Ele güne muhtaç olmamak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz"

Kızımı evlendirmiştim, ayrıldılar. 2 yaşında torunum var. Onlara bakıyorum. Torunum sebebiyle dilekçe verdik. Sağ olsun Kaymakamlıktan torunum için yardım geliyor. Torunumun babası bıraktı gitti. 200 bin liraya yakın borç da bana kaldı. Bekar iki oğlum var. Biri dışarıda çalışıyor, biri yanımda. Evde eşimle birlikte 5 nüfus var. Sağ sola borç var. Krediler var. Ne yapacaksın? Ele güne muhtaç olmamak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buradan bir şeyler kalırsa onları ödemeye çalışıyorum. Mahalleleri dolaşıyorum. Sokak arasına evlerden bırakılanlar oluyor, bakkalardan alıyorum, ev göçü falan olursa dereye atılanlar oluyor, oralarda topluyorum."

Kaynak: ANKA

