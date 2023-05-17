Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin otelde kalan depremzedeleri çıkartmasına Bakan Kurum'dan tepki: CHP'nin yönetim anlayışı tam da budur

Deprem bölgesindeki illerden seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük oranda oy verilmesinin ardından, sosyal medyada bazı kullanıcılar depremzedelere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptı. Bu durum Türkiye'nin gündemine otururken CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, bir otelde misafir ettiği depremzedeleri seçimden 2 gün sonra çıkarma kararı alması büyük tepki çekti.

KURUM: DEPREMZEDELERİ CHP'NİN İNSAFINA TERK ETMEDİK

Bu isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Kurum yaptığı paylaşımda, "CHP'nin yönetim anlayışı tam da budur. İnsanlıkları partizanlığın önüne geçmiş, vicdanları kararmıştır. Ama herkes müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değil, Devletimiz her bir kardeşimizin yanındadır! Depremzedelerimizi CHP'nin insafına terk etmedik, bundan sonra da etmeyiz!" dedi.

DEPREMZEDELERİ AFAD AĞIRLAYACAK

Gelişmelerin ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer imzası ile Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle barınma ihtiyacı duyan afetzedelerin Süleymanpaşa ilçesinde kiralanan otelde masraflarının bugüne kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince karşılandığı ancak afetzedelere verilen geçici konaklama hizmetinin sonlandırılacağı bilgisinin alındığı ifade edildi.

Depremzedelerin milletin ve devletin emaneti olduğu belirtilen yazıda, "Asrın felaketine maruz kalan afetzedelerimizin milletimizin ve devletimizin emaneti oldukları hassasiyetiyle konaklama ve diğer ihtiyaçlarının tamamının karşılanması, misafirlerimizin ne zaman isterlerse o zamana kadar konaklayacakları şekilde bedeli ödenmek kaydıyla otel tahsisinin sağlanması" istendi.

BÜYÜKŞEHİR KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: LİMİT SEBEBİYLE SÜRELERİ ERKEN DOLDU

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlimize gelen depremzede kardeşlerimizin beklenenin çok üzerinde olması sebebiyle ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan 5 milyon TL'lik limit sebebiyle öngörülen süre erken dolmuştur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Depremzede misafirlerimizin konaklama yerlerinin değiştirilmesine ilişkin konu, bu limitlere mayıs ayı itibarıyla ulaşıldığı ve yapılan sözleşme bedelinin tamamlanması sebebiyle Valilik ve AFAD'a bilgi verilerek ve koordineli bir şekilde otellerden AFAD'ın konaklama tesislerine nakledilecek olmasından ibarettir."

BİR AÇIKLAMA DA VALİLİK'TEN

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, AFAD ve diğer kurumlarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzedelerin yanında olunacağı ifade edilerek, afetzedelerin her türlü ihtiyacının karşılanmaya devam edileceği vurgulandı.