Tekirdağ'da 384 bin 344 motorlu taşıt kaydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tekirdağ'da 384 bin 344 motorlu taşıt kaydı

Tekirdağ\'da 384 bin 344 motorlu taşıt kaydı
22.01.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Aralık itibarıyla Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 384,344'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Tekirdağ'daki trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 384 bin 344 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden "Tekirdağ ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları" başlığıyla bir basın bülteni yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 33 milyon 612 bin 650 oldu. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 59,3'ünü otomobil, yüzde 23,6'sını motosiklet, yüzde 12,9'unu kamyonet, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Verilere göre 2025 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı toplam 384 bin 344 motorlu kara taşıtının 191 bin 766'sı otomobil, 6 bin 476'sı minibüs, 5 bin 498'i otobüs, 55 bin 632'si kamyonet, 13 bin 12'si kamyon, 75 bin 765'i motosiklet, 1 bin 407'si özel amaçlı taşıt ve 34 bin 788'i traktörlerden oluştu.

Öte yandan Tekirdağ'da Aralık ayında toplam 11 bin 748 taşıtın devri yapıldı. Noterler aracılığıyla gerçekleşen ve ikinci, üçüncü ya da daha fazla el değiştiren taşıtları kapsayan bu devirlerin 7 bin 657'sini otomobiller oluştururken, minibüs sayısı 236, otobüs sayısı 199, kamyonet sayısı 1 bin 819, kamyon sayısı 234, motosiklet sayısı 939, özel amaçlı taşıt sayısı 32 ve traktör sayısı 632 olarak kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Ekonomi, 3-sayfa, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tekirdağ'da 384 bin 344 motorlu taşıt kaydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıthane’deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Taraftarlar ikiye bölündü 904’te Galatasaray taraftarını yıkan an Taraftarlar ikiye bölündü! 90+4'te Galatasaray taraftarını yıkan an
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Trump’tan Grönland ve Danimarka’ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz Trump'tan Grönland ve Danimarka'ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz
Trump’tan Davos’ta çarpıcı çıkış: Bazen bir diktatöre ihtiyaç duyarsınız Trump'tan Davos'ta çarpıcı çıkış: Bazen bir diktatöre ihtiyaç duyarsınız
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha

20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
19:40
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 20:46:20. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 384 bin 344 motorlu taşıt kaydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.