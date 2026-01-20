Tekirdağ'da Atık Bertarafına 18 Milyon Ceza - Son Dakika
Tekirdağ'da Atık Bertarafına 18 Milyon Ceza

Tekirdağ'da Atık Bertarafına 18 Milyon Ceza
20.01.2026 10:34
33 tesise atıklarını uygun şekilde bertaraf etmediği için 18.7 milyon lira ceza kesildi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, geçen yıl atıklarını mevzuata uygun şekilde bertaraf etmeyen ve çevreye atık bıraktığı tespit edilen 33 tesise 18 milyon 687 bin 452 lira idari para cezası uygulandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 2025 yılında atık işleme tesisleri, geri kazanım tesisleri ile düzenli depolama sahalarının da aralarında bulunduğu 204 tesiste denetim gerçekleştirildi.

Sıfır Atık İl Eylem Planı kapsamında 419 kurum ve kuruluşa sıfır atık belgesi düzenlenirken, atıkların geri dönüşüm sürecine katılımı sağlandı ve 573 kişiye eğitim verildi.

Deniz Çöpleri İl Eylem Planı çerçevesinde ise 317 ton atık toplandı, gemilerden kaynaklanan 8 bin 813 ton atığın atık kabul tesislerinde bertaraf edilmesi sağlandı.

Müdürlük ekipleri, denetimlerde atıklarını mevzuata uygun şekilde bertaraf etmeyen ve çevreye atık bıraktığı tespit edilen 33 tesise 18 milyon 687 bin 452 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Atık Bertarafına 18 Milyon Ceza - Son Dakika

Tekirdağ'da Atık Bertarafına 18 Milyon Ceza
