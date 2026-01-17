Tekirdağ'da Balıkçılar Denize Açılıyor - Son Dakika
Tekirdağ'da Balıkçılar Denize Açılıyor

Tekirdağ\'da Balıkçılar Denize Açılıyor
17.01.2026 12:16
Lodos nedeniyle 2 gündür limanda bekleyen balıkçılar, denize açılarak avlanmaya başlayacak.

Tekirdağ'da lodos nedeniyle Marmara Denizi'ne açılamayan balıkçılar, sardalya ve istavrit umuduyla yeniden denize ağ atacak.

Balıkçılar kentte 2 gündür etkili olan lodos nedeniyle denize açılamadı.

Tayfalar Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda ağlarını onaran balıkçılar, teknelerinin bakımını da yaptı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların rüzgardan dolayı birkaç gündür limanda beklediğini söyledi.

Balıkçıların bugün avlanmaya başlayacağını ifade eden Pehlivanoğlu, "Ağların, teknelerin bakımları tamamlandı. Balıkçılar denize açılacak. İstavrit, sardalya ve kolyoz balığı avcılığı yapacak diye bekliyoruz. Havaların soğumasıyla balık çeşitliliğinin de artmasını bekliyoruz." dedi.

Pehlivanoğlu, balığın bol olmasının hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindireceğini dile getirdi.

Balıkçı Okan Yılmaz da lodostan dolayı avcılık yapamadıklarını söyleyerek, nasiplerini aramak için yeniden denize açılacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Balıkçılık, Denizcilik

