Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Gasp İddiası

Tekirdağ'da Gasp İddiası

1 saat önce

Tekirdağ'da cep telefonu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da Gasp İddiası, System.String[]
Tekirdağ'da cep telefonu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir kişinin darp edilerek cep telefonunun gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla Y.F. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:29 Kaynak: AA

Zafer Mahallesi, Tekirdağ, Güncel
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