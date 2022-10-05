Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan Berk Batı (21) ile Resul Ilık (27) iş yerinde şakalaşırken, mağaza çıkış kapısına çarparak düşen iki arkadaş bu sırada kırılan kapı camıyla yaralanmıştı.

Tekirdağ 'da iş yerinde şakalaştığı arkadaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

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