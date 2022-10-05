Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

05.10.2022 08:44
Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da iş yerinde şakalaştığı arkadaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'da iş yerinde şakalaştığı arkadaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Berk Batı, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi. Batı, taksirli ölüme neden olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan Berk Batı (21) ile Resul Ilık (27) iş yerinde şakalaşırken, mağaza çıkış kapısına çarparak düşen iki arkadaş bu sırada kırılan kapı camıyla yaralanmıştı.

Resul Ilık hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Berk Batı tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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