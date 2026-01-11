Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 13 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
