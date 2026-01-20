Tekirdağ'da Narkotik Operasyonu: 19 Tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tekirdağ'da Narkotik Operasyonu: 19 Tutuklama

Tekirdağ\'da Narkotik Operasyonu: 19 Tutuklama
20.01.2026 15:31
Tekirdağ'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 173 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 19 kişi tutuklandı.

Tekirdağ genelinde düzenlenen geniş kapsamlı narkotik uygulamalarında uyuşturucu satıcılarına yönelik önemli miktarda madde ele geçirilirken, 173 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 19 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, gençleri hedef alan sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. NARVAS ihbarları doğrultusunda 12-19 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelindeki 11 ilçenin 62 mahallesinde toplam 140 uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan denetim ve operasyonlarda uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 135, uyuşturucu madde ticareti suçundan 38 olmak üzere toplam 173 şüpheliye adli işlem uygulandı. Operasyonlarda zehir tacirlerinden 11 bin 800 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 2 kilo 105 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 bin 30 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 500 TL ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 19'u uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların desteğiyle Tekirdağ'ın uyuşturucu satıcılarından temizlenmesi konusunda mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Yetkililer, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmasını, acil olmayan ihbar ve şikayetlerin ise 0 552 155 59 59 numaralı Whatsapp hattı üzerinden yazılı veya fotoğraflı olarak iletilebileceğini hatırlattı. - TEKİRDAĞ

