Tekirdağ'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü çocuk yaralandı - Son Dakika

Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü çocuk yaralandı.
Mustafa Ö. yönetimindeki 34 ER 8856 plakalı otomobil, Gazi Osman Paşa Mahallesi Kahraman Sokak'ta, Muhammet Burak B.'nin kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.