Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Tekirdağ'da balıkçılar da olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.
Poyrazın iki gün etkili olması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Etkiliyor - Son Dakika
