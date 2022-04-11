Tekirdağ'da sahte alkol zehirlenmesi - Son Dakika
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Tekirdağ'da sahte alkol zehirlenmesi

11.04.2022 20:14
Tekirdağ'da sahte alkol zehirlenmesi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sahte alkolden zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sahte alkolden zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu. Şahıslardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, metil alkol içtikleri değerlendirilen Ü.T. ve A.S., saat 18.00 sıralarında Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Nereden temin edildiği öğrenilemeyen metil alkolden yapılma içecekleri tükettikleri ileri sürülen ikiliden Ü.T., Muratlı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Ü.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı. A.S.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Devlet Hastanesi, Tekirdağ, Alkol, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da sahte alkol zehirlenmesi - Son Dakika


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