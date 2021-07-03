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Tekirdağ'da sahte içkiden vefat edenlerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

Tekirdağ'da sahte içkiden vefat edenlerin sayısı 8'e yükseldi

03.07.2021 14:31
Tekirdağ'da sahte içkiden vefat edenlerin sayısı 8'e yükseldi, System.String[]

Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı, 8'e yükseldi. Remzi Zabınoğlu, bugün yaşamını yitirirken, hastanede 7'si entübe 10 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Çorlu'da, perşembe gününden itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin ve Turan Vardı yaşamını yitirdi. Bugün de Remzi Zabınoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 8'e çıktı.

10 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken, hala 7'si entübe 10 kişinin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Tekirdağ'da sahte içkiden vefat edenlerin sayısı 8'e yükseldi

Kırcaali, Pakistan, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sahte içkiden vefat edenlerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika


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