Tekirdağ'da Toprak Kayması: 25 Kişi Tahliye Edildi

11.01.2026 16:49
Kapaklı'da meydana gelen toprak kayması sonrası 25 kişi güvenlik amacıyla otellere yerleştirildi.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, inşaat temelinin yanında bulunan bitişik haldeki üç binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi, binalardaki toplam 25 kişi tahliye edilerek otellere yerleştirildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatın yanında bulunan bitişik haldeki üç binanın bahçe kısımlarında, sağanağın da etkisiyle toprak kayması oldu. Gürültü üzerine binalarda oturanlar, evlerini tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye belediye, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sokakların girişlerinde tedbir alarak yaya ve araç geçişlerine izin vermedi. İnşaat firması tarafından binalarda kalan 25 kişi ilçede bulunan otellere yerleştirildi.

İnşaat firması yetkilisi Emre Vuran, toprak kaymasının aşırı yağışlar nedeniyle binaların bahçe topraklarının yumuşaması sonucu meydana geldiğini belirterek, "Bizim kazdığımız temelin aslında bununla bir alakası yok. Yumuşayan toprak temele döküldü, biz gerekli çalışmaları yaptık. AFAD, itfaiye geldi incelemeleri yaptılar. Hiçbir problem kesinlikle söz konusu değil. Biz yine de insanlarda korku, panik havası olmasın, onları otellere yerleştirdik. Şu an için tehlike arz eden bir durum yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

