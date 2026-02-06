Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

06.02.2026 09:32
Süleymanpaşa'da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı, yaralıların durumu iyi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün gece meydana gelen iki araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece 00.15 sıralarında 100. Yıl Mahallesi'nde, çevre yolu İstanbul yolu üzerinde istikameti mevkiinde meydana geldi. E.A. idaresindeki 59 AEA 663 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrik direği, karşı yönde bulunan 59 AKT 864 plakalı araca isabet etti.

Kazada sürücü E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan A.M. ve E.Y. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücünün yapılan alkol kontrolünde alkolsüz olduğu tespit edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

