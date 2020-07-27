Tekirdağ'da yaşamını yitiren Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Törene, Ezici'nin ailesi, Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak , Garnizon Komutanı Kurmay Albay Şener Kopal , Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz ve vatandaşlar katıldı.

Evinde rahatsızlanması sonucu yaşamını yitiren Ezici için Doğcalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 11:17

Kaynak: AA

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