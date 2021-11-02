Üye Girişi
Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

02.11.2021 14:19
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene ilçesinde açılan "Gölet Kafe" vatandaşlardan ilgi görüyor.

Ergene ilçesinde açılan "Gölet Kafe" vatandaşlardan ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Velimeşe Mahallesi'nde bulunan kafenin bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Kışın gelmesiyle birlikte Ergene'nin coğrafi işaret almış meşhur Velimeşe bozası, sıcak çikolata ve salep servisinin yanı sıra yemek, kahvaltı ve diğer hizmetlerin de halkla buluşturulduğunu ifade eden Yüksel, Gölet Kafe'nin ayrıca sadece belediye değil vatandaşların da özel günlerine ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Yüksel, Gölet Kafe'ye giden misafirlerin memnun kaldıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kafemize gelen konuklarımızın buradan almış olduğu hizmet sonrası memnuniyet ile ayrılmaları için onlara en iyi hizmeti veriyoruz. Yüzlerindeki mutluluğu görmek bizi son derece memnun ediyor. Gölet Kafe'mizde birçok damak tadına hitap ediyoruz. İnsanlara burada birçok farklı ürün servisinde bulunuyoruz. Hizmete başladığımız ilk yılımızda binlerce misafirimizi burada konuk ettik. Tekirdağ'ın birçok farklı ilçesinden vatandaşlar buraya akın akın geliyor. Bu güzel hizmette emeği bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

Çorlu Belediyesi'nden 112 açıklaması

Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, yaptığı yazılı açıklamada, acil çağrı numaralarının tek numarada birleştirilmesinin pilot uygulamanın ardından 81 ilde faaliyete geçtiğini belirtti.

Bugüne kadar ülkede farklı acil yardım çağrıları için farklı hizmet numaraları kullanıldığını ifade eden Çolpan, şunları kaydetti:

"Acil çağrı yapılmasını gerektirecek durumlarda vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı bilmeleri ve acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay mahalline ulaşmalarını sağlamak üzere birden fazla olan acil çağrı numaraları tek numara (112) altında toplandı. 2009 yılında pilot il olarak belirlenen Antalya ve Isparta'dan sonra 112 Acil Çağrı merkezlerinin kuruluş çalışmaları 81 ilde tamamlanarak proje hayata geçirildi."

Çolpan, vatandaşların bundan sonra polis, jandarma, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, sahil güvenlik ve Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri için telefonlarından sadece 112'yi tuşlayarak ilgili tüm kurumlara ulaşmış olacaklarını bildirdi.

Sıcak Çikolata, Rasim Yüksel, Tekirdağ, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'de deprem! Pelkas'la yollar ayrılıyor 14:16 Fenerbahçe'de deprem! Pelkas'la yollar ayrılıyor Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı 14:08 Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı! 13:58 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!
Rus medyası 13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi 2,5 yıllık aşk bitti! Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı 13:12 2,5 yıllık aşk bitti! Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 12:36 İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada 12:04 Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur 11:50 Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur

Son Dakika Haberleri
14:18 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi
14:14 Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında!
14:08 Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
14:00 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
13:57 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!
13:54 Agüero artık sahalara geri dönemez!
13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi
13:47 İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu
12:37 Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor
12:13 Evlerinizin camlarını açın! Akciğer kanseri yapan Radon gazı tehlikesi olabilir
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında! Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında!         
14:14
Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor         
14:01
Agüero artık sahalara geri dönemez! Agüero artık sahalara geri dönemez!         
13:55
Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
13:42
Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var         
13:11
4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli!         
12:08
Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu         
11:55
İkametgahını ilçeye taşıyan öğrenciler, hamam ve fitness salonunu yüzde 50 indirimli kullanacak İkametgahını ilçeye taşıyan öğrenciler, hamam ve fitness salonunu yüzde 50 indirimli kullanacak         
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek         
11:29
Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.         
11:24
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 14:26:15. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement