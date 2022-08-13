İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düşme nedeniyle belinden de yaralanan kadın ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesi 'ndeki yedi katlı binanın ikinci katında yaşayan E.K. henüz belirlenemeyen nedenle eşi A.K'ye ateş etti.

Kaynak: AA

İstiklal Caddesi, Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da bir kişi eşini silahla başından yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.