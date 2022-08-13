Tekirdağ'da bir kişi eşini silahla başından yaraladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da bir kişi eşini silahla başından yaraladı

13.08.2022 17:26
Tekirdağ'da bir kişi eşini silahla başından yaraladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eşinin silahla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eşinin silahla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki yedi katlı binanın ikinci katında yaşayan E.K. henüz belirlenemeyen nedenle eşi A.K'ye ateş etti.

Başından yaralanan kadın, balkondan alt katın terasına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düşme nedeniyle belinden de yaralanan kadın ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda kullanılan silahı ele geçiren jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

İstiklal Caddesi, Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bir kişi eşini silahla başından yaraladı - Son Dakika

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