Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi - Son Dakika
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Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi

11.06.2022 19:43
Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi

TEKİRDAĞ Uluslararası Kiraz Festivali'nde, kentin en güzel kirazlarını seçmek için 'En Güzel Kiraz Yarışması' düzenlendi.

TEKİRDAĞ Uluslararası Kiraz Festivali'nde, kentin en güzel kirazlarını seçmek için 'En Güzel Kiraz Yarışması' düzenlendi. Dereceye girenlere altın hediye edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali'nde, En Güzel Kiraz Yarışması yapıldı. Tekirdağlı üreticilerin yetiştirdikleri kirazlar, ön elemeden geçirilip, değerlendirmeye alındı.  10 üreticinin kirazları Rumeli İskelesi'nde jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Yarışmada, birinci Yusuf Ülker'e ait kirazlar olurken, ikinciliği Gülzade Esen, üçüncülüğü Eşref Meral elde etti. Ahmet Ertaş'a ait kirazlar ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

DERECEYE GİRENLERE ALTIN HEDİYE EDİLDİYarışmada birinciye çeyrek, diğer dereceye giren üreticileri ise gram altın hediye edildi. Dereceye giren üreticilere ödüllerini Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal tarafından verildi. Programa vatandaşlarda yoğun ilgi gösterirken, yarışma sonucunda Tekirdağ'ın en güzel kirazları vatandaşlara ikram edildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, üniversite sınavları için festivali bir hafta erken yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımızın festival atmosferinden olumsuz etkilenmemeleri için bir hafta geri çektik. Pazartesi gününden itibaren çok daha güzel olmuş kirazları herkes tadabilecekler. İnşallah önümüzdeki yıl ki takvime bağlı olmak üzere, hava koşullarına da bağlı olarak kirazlarımızın olgunlaşma zamanı değişiyor. Ziraat Odası başkanlığımızın söylediği gibi bu hafta için daha iyi kirazlarımız olacak. Biz kirazımızı daha iyi tanıtabilmek, üreticimizin neleri başarabildiğini gösterebilmek için bu organizasyonları yapıyoruz. Emeği geçen bütün üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Süleymanpaşa Belediyesi de bu yarışlara, kiraz üreticisinin katıldığı bu yarışlara dahil olacak. Çok güzel bir bahçemiz var, hazırlıklar gayet güzel gidiyor. Kirazlarımızı da gördük aslında ama, hazır olmadığı için seneye inşallah biz de yarışmaya katılacağız. Jürinin karşısına biz de kirazlarımızla çıkacağız. Mümkün olduğu kadarıyla birbirinden farklı meyvelerin yetiştiği bu şehrin, yetiştiren güzel insanlarını herkese tanıtmak istiyoruz. Amacımız bu. Hedefimiz 2,5 milyon insanımızı, vatandaşı burada ağırlamak. Çok kalabalık, çok güzel bir festival süreci var. İnşallah, çok daha iyileri hep birlikte yapacağız" dedi.


Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi
Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi
Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi
Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi
Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi
Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi
Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi
Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi
Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi
Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi
Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi
YORUMLAR
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Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı Tekirdağ'da kiraz güzellik yarışması düzenlendi Tekirdağ'da kiraz güzellik yarışması düzenlendi
Kaynak: DHA

Ahmet Ertaş, Tekirdağ, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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