Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu, Malkara'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel'i ziyaret eden Hacıoğlu, daha sonra Izgar Mahallesi'ni ziyaret etti, ziyaret Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata da katıldı.

Hacıoğlu ile Izgar Mahallesi Muhtarı Fahrettin Düşünen ile daha önce mahallede bulunan müzenin yeniden hayata geçmesi konusunu görüştü.

İl Müdürü Hacıoğlu, ziyareti sonrası AA muhabirine ilçedeki önemli tarihi ve kültürel alanları ziyaret ettiğini söyledi.

İlçedeki ziyaretlerin devam edeceğini ifade eden Hacıoğlu, "Malkara tarihi ile kültürü ile öne çıkarılması gereken bir ilçemiz. İnceleme ve araştırmalarımız devam edecek" dedi.