Tekirdağ teybini çalamadıkları araç sahibine, 'intikam' notu bıraktılar

Teybini çalamadıkları araç sahibine, 'intikam' notu bıraktılar

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde hırsızlık için girilen otomobilin teybini yerinden sökemeyince aracın evrakları alınıp sahibine 'İntikam yeni başladı' yazılı not bırakıldı.

Olay, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde meydana geldi. Gökhan Urtekin (25), otomobilin cadde üzerine park ederek eve gitti. İşe gitmek üzere evden çıkan Urtekin, otomobilin kapısını açık ve kapının yanına kaldırım üzerine sprey boya ile yazılmış, 'İntikam yeni başladı' notunu görünce, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polisin yaptığı incelemede, otomobilin evraklarının çalındığı, teybin yerinden sökülmek istendiği ve başaramadıkları ve kaldırım üzerine sprey boyayla yazı yazıldığını belirledi.

Kimseyle husumeti olmadığını belirten Gökhan Urtekin, 'Bir yere gidecektim aracımın başına geldim. Kapıyı açmışlar, aracımın içindeki güneşliği koparmışlar. İçerisini talan etmişler, aracıma ait evraklarımı almışlar. Müzik tesisatımı ve teybi koparmışlar. Teybi alamamışlar onu özel vidalı yaptırmıştım. En kötüsü ise birde aracımın kapısının önündeki kaldırıma, 'İntikam yeni başladı" yazıp soru işareti koymuşlar. Yazıyı da aracımda bulunan sprey boyayı alıp yazmışlar. Kapı kilitlerini kırmışlar. Zorla kapılarını açıp bırakmışlar. Bu olayı kim yaptıysa yetkililerden bulunmasını istiyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim. Benim kimseyle husumetim yok. Kimseye kötü bir söz söylemedim. Kötülük yapmadım. Neden bana bunu yaptılar anlam veremiyorum? dedi.