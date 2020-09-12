Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Asyaport Limanı'nı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Hürriyet Mahallesi'nde yeni yerine taşınan İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Ömer Gümüş ile bir süre görüştü.

Yeni binanın hayırlı olması dileklerinde bulunan Yıldırım, Gümüş'e çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Yıldırım, daha sonra, yakın zamanda hizmet verecek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yeni binasında incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Ülkü Uslu ile yapım sürecinde olan binayı gezen Yıldırım, binanın en uygun şekilde vatandaşlara hizmet sunması için dizayn edilmesi talimatını verdi.

Vali Aziz Yıldırım, Avrupa'nın en büyük 10 limanından biri olma özelliği taşıyan Asyaport'u da ziyaret etti.

Ziyarette, Asyaport Limanı hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ve liman yetkilileri sunum yaptı.

Sunumun ardından Vali Yıldırım, limanı gezdi.