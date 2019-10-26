Son Dakika Haberleri: Tekirdağ yaşlı adama midibüsün çarpma anı kamerada
Son Dakika Güncel Tekirdağ yaşlı adama midibüsün çarpma anı kamerada

Tekirdağ yaşlı adama midibüsün çarpma anı kamerada

17 dakika önce

Yaşlı adama midibüsün çarpma anı kameradaTekirdağ'ın Malkara ilçesinde, midibüsün çarpması sonucu yaralanan Hüseyin Tam (94), hastanede tedaviye alındı.

Yaşlı adama midibüsün çarpma anı kamerada

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, midibüsün çarpması sonucu yaralanan Hüseyin Tam (94), hastanede tedaviye alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Malkara - Şarköy karayolunun Kavakçeşme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kavakçeşme'de oturan 6 çocuk babası Hüseyin Tam, Tekirdağ'daki yakınlarını ziyaret etmek için yola çıktı. Karayolu üzerinde duran Hüseyin Tam, Tekirdağ- Şarköy seferini yapan midibüsü durdurdu. Ardından da midibüse binmek için yolun karşısına geçti. O sırada geri gelen midibüs Hüseyin Tam'a çarptı. Yaralanan Tam, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevke edilen Hüseyin Tam, tedaviye alındı.

Kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tekirdağ yaşlı adama midibüsün çarpma anı kamerada

Tekirdağ, Malkara, Şarköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:25 Kaynak: DHA
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