Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Berat K. (20) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Büyüklü Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.
Traktörün altında kalan Berat K, vatandaşlar ile 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Berat K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tekkeköy'de Traktör Devrildi, Genç Hayatını Kaybetti
