"TEKNOFEST 2020" Kosova'da tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji 'TEKNOFEST 2020' Kosova'da tanıtıldı - Son Dakika

"TEKNOFEST 2020" Kosova'da tanıtıldı

7 saat önce

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin yurt dışı başvurularına ilişkin tanıtım etkinliği, Kosova'nın başkenti Priştine'de yapıldı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin yurt dışı başvurularına ilişkin tanıtım etkinliği, Kosova'nın başkenti Priştine'de yapıldı.

Etkinliğe T3 Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Mehmet Ülker ile öğrenciler ve diğer konuklar katıldı.

Kökçam, burada yaptığı konuşmada, Kosovalı gençleri 22-27 Eylül'de Gaziantep'te yapılacak TEKNOFEST'in bir parçası olarak görmek istediklerini belirterek, "Festivale katılacak 7'den 70'e herkesin kendinden bir şey bulacağı içeriğimiz var. Balkanlar'dan bu sene çok daha yoğun bir başvuru alacağımıza inanıyorum." dedi.

Ülker de TEKNOFEST'in gençlere aşıladığı teknoloji ve uzay ilgisinin geleceğe yakılmış bir ışık olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Her şey hayalle başlar. Hayalle inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar' ifadesindeki gibi TEKNOFEST başarılı olma yolunda güzel örneklerle devam etmektedir." diye konuştu.

Daha önce Bosna Hersek, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da da düzenlenen tanıtım etkinlikleri, yarın Arnavutluk'ta yapılacak programla tamamlanacak.

Gaziantep'te 22-27 Eylül'de düzenlenecek Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e yurt dışından başvurular, 28 Şubat'a kadar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle yapılacak.

TEKNOFEST 2020 Kosova'da tanıtıldı

Priştine, Kosova, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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