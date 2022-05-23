"TEKNOFEST Azerbaycan" için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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"TEKNOFEST Azerbaycan" için hazırlıklar sürüyor

23.05.2022 13:02
"TEKNOFEST Azerbaycan" için hazırlıklar sürüyor

Bakü'de, 26-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST Azerbaycan" için hazırlıklar sürüyor.

Bakü'de, 26-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST Azerbaycan" için hazırlıklar sürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Azerbaycan'a sayılı günler kala festivalin yapılacağı Bakü Crystal Hall ve çevresi ile Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ın etkinliğe hazır hale getirilmesi için son çalışmalar yapılıyor.

Hem Bakü Crystal Hall'e hem de çevresinde, Türkiye sınırlarını aşarak ilk kez yurt dışında gerçekleştirilecek festival için 120 bin metrekare alana stantlar, çadırlar ve sahneler kuruldu.

Festivalde sergilenecek uçaklar, insansız hava araçları, helikopterler ve zırhlı araçlar da alandaki yerlerini aldı. Alana, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ile Karabağ Savaşı'nda başarısını ortaya koyan Bayraktar TB2 SİHA'lar da yerleştirildi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, festival öncesinde Bakü semalarında deneme uçuşları gerçekleştirdi.

"Bakülüler adeta bayram yaşayacak"

Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri Reşat Bayramov, yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da gerçekleştirildiğini, bunun da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve müttefikliğin göstergesi olduğunu belirtti.

Bayramov, "4 gün boyunca Bakülüler adeta bayram yaşayacak. Giriş ücretsiz olacak, ziyaretçiler muhteşem programlar izleyecek." dedi.

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TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı
Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Mayıs, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'TEKNOFEST Azerbaycan' için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika


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