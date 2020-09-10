TEKNOFEST2020 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması (2) - Son Dakika

TEKNOFEST2020 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin "İnşaat, çalışmaları hızlı bir biçimde devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin "İnşaat, çalışmaları hızlı bir biçimde devam ediyor. Kamuoyuna ilan ettiğimiz takvimimiz de belli. 2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan indirmeyi istiyoruz." dedi.

TEKNOFEST kapsamında Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrencilerle sohbet edip, araçları inceledi.

Varank, buradaki konuşmasında, Robotaksi'nin çok üst düzey bir yarışma olduğunu, burada gençlerin zorlu bir parkuru bitirmesi gerektiğini söyledi.

Parkurda lidar radarlarının olduğunu, kameralarla kontrol yapıldığını, bunun yanı sıra gençlerin bir algoritma hazırlamaları gerektiğini anlatan Varank, gençlerin bunları yapmasından gerçekten memnun olduklarını ifade etti.

Bakan Varank, Teknofest kapsamında teknoloji yarışmaları düzenlediklerini ve bunun da en zorlularından biri olduğunu vurgulayarak, "Dünkü yarışmaları online takip ettim inşallah bugün de parkuru bir iki takımımız bitirsin istiyoruz. Ödüller büyük, birinciye 75 bin lira veriyoruz. İnşallah gençler bunu yapsın istiyoruz." diye konuştu.

Otonom teknolojilerin gençlerin teknolojileri olduğuna dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz bu geleceğin teknolojilerinde şimdiden çalışma yapıyorlar. Global firmalar bile bunu tam olarak oturtabilmiş değil. Tabii ki genç yaşta daha lise, üniversite çağında gençlerin bu işlerle ilgileniyor olması, kendi algoritmalarını yazıyor olması, tüm bu ekipmanları doğru bir şekilde kullanıyor olması önemli. İnşallah biz gençlerimize başarılar diliyoruz."

Varank, bütün hafta boyunca teknoloji yarışmalarının devam ettiğini anımsatarak, "Dün roket yarışmalarında bir ilk; 20 bin fite roketini çıkardı gençlerimiz. Otonom araç, İHA yarışları, haftaya model uydu yarışmamız olacak yine. Çok katma değer oluşturacak çok değerli yarışmalar." ifadelerini kullandı.

Gençlere verdikleri desteklere değinen Varank, şunları kaydetti:

"Biz gençlerimize ne desteği veriyoruz? Bu ortamı biz hazırlıyoruz Bilişim Vadisi'nde. Ekipman desteği veriyoruz. TÜBİTAK ve HAVELSAN'dan danışman hocalarımız onlara yardımcı oluyorlar, mentörlük yapıyorlar. Araçların hazırlanması, burada iki gün üst üste yarışmaların yapılması zorlu bir süreç. Biz onlara elimizden daha fazla ne gelirse onu vermek için gayret ediyoruz. Rektörlerimize bir uyarım oldu geçen günkü konuşmamda, rektörlerimizin gençlere daha çok sahip çıkması lazım. Biz bu sene yarışmalarımızın tamamını değerlendireceğiz, daha fazla ihtiyaç varsa onu da sağlamak üzere hem TÜBİTAK olarak hem Teknofest olarak Türkiye Teknoloji Takımı Vakfıyla beraber onun da tekrar bir değerlendirmesini bu sene tekrar yapacağız."

"Buradan çıkacak bir genç kardeşimizin TOGG'un otonom yazılımında çalışmasını isterim"

Gençlerden beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Varank, "Ben buradan çıkacak bir genç kardeşimizin TOGG'un otonom yazılımında çalışmasını isterim. Bizim buna ihtiyacımız da var. Burada kabiliyetlerini geliştirip gerçek hayatta ticarileşen ürünlerde bunları kullanmaları lazım. İnşallah biz onlardan başarılar bekliyoruz." yanıtını verdi.

Varank, roket yarışmalarında başarılı olan gençlere ROKETSAN'da iş ve ücretli staj imkanı verdiklerini belirterek, "Buradan mezun gençlerimize de staj imkanını çok rahat sağlarız. Bu yarışmalarda özel sektörle iş birliği halindeyiz. İş başvurusu yapacak gençlerimiz varsa onları tabii ki değerlendiririz. Hatta şirketlerimizin eleman ihtiyaçları var. Yeter ki gençler gelsin alalım diyorlar. Biz bütün sektörle de irtibat halindeyiz onlara tabii ki yardımcı olacağız." şeklinde konuştu.

"2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan indirmeyi istiyoruz"

Bakan Varank, bir katılımcının "Pazar günü müjde vermiştiniz. Bugün müjde var mı buradaki öğrencilere?" şeklindeki sorusu üzerine "O zaman otonom yarışçılara da eğer seyircili Formula 1 olursa sizi orada bekliyoruz." dedi.

TOGG ile ilgili soru üzerine Varank, şunları kaydetti:

"Planlandığı gibi devam ediyor. Biliyorsunuz fabrikanın temellerini attık. İnşaat, çalışmalar hızlı bir biçimde devam ediyor. Kamuoyuna ilan ettiğimiz takvimimiz de belli. 2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan indirmeyi istiyoruz. Otomobiller halkımız tarafından çok sevildi. Her gittiğimiz yerde insanlar bize memnuniyetlerini ifade ediyorlar. O proje de planlandığı gibi devam ediyor. İnşallah araçlarımızı, otonom özellikleri de olan araçlarımızı 2022'nin sonunda yollarda görebileceğiz."

Düzce Üniversitesi Mekatek Takımından Oğuzhan Yanık da bakanlığın Teknofest yarışmalarını yaparak kendilerine çok büyük katkı sağladığını kaydetti.

Buraya gelip çalışmalarını yaparken hibelerden büyük destekler aldıklarını anlatan Yanık, "Bütün Teknofest ekibine teşekkür ediyoruz. Bakanlıktan beklentimiz, biraz daha çalışma imkanı bulabileceğimiz ortak kullanım alanlarının olması. Çalışmalara hazırlık amaçlı bizim için çok iyi olabilir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışları izleyen Bakan Varank, parkuru başarıyla tamamlayan Sakarya Üniversitesi SAİTEM Takımı aracının yanına giderek ekibi tebrik etti.

Sakarya Üniversitesi SAİTEM Takım kaptanı Belemir Çapraz da geçen seneki yarışların bitiminden sonra bu yılki yarışlara hazırlanmaya başladıklarını, yarış için atölyede yaptıkları yoğun çalışmaların karşılığını aldıklarını söyledi.

Yarışları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da takip etti.

TEKNOFEST2020 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması (2)

Mustafa Varank, Türkiye, İnşaat, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEKNOFEST2020 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması (2) - Son Dakika

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