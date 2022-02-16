Üye Girişi
Teknopark Yönetim Kurulu Vali Işık Başkanlığında toplandı - Son Dakika

Teknopark Yönetim Kurulu Vali Işık Başkanlığında toplandı

16.02.2022 14:20
Teknopark Yönetim Kurulu Vali Işık Başkanlığında toplandı

Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Alkan, Karaman Teknopark Genel Müdürü Ali Kantürk ve kurulun diğer üyeleri katıldı.

Gündemde yer alan maddelerin değerlendirildiği toplantı, Teknoparkın faaliyetleri, paydaş kurumlarla olan işbirliği süreci, yapılan istişarelerin ardından görüş ve temennilerle sona erdi.

YORUMLAR
500

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Mehmet Alpaslan Işık, Yunus Emre, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teknopark Yönetim Kurulu Vali Işık Başkanlığında toplandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:10 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elektrik faturaları için: Kabine toplantısında görüşüp açıklama yapacağız
14:07 Ipsos CEO'su Gedik: En büyük ittifak yüzde 80'le ekonomiden memnun olmayanların ittifakı
14:03 Abdurrahim Albayrak'tan "Geri dön" çağrısına olumsuz yanıt
13:58 Yürüdüğü esnada içi para dolu çanta buldu, parayı sabine ulaştırdı, teşekkürle ödüllendirildi
13:56 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 muhalefet partisi liderinin toplantısına tepki: Çok bir araya gelirler ama bir şey çıkmaz
13:54 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: HDP'yi hoş tutalım ama boş tutalım yaklaşımının farkındayız!
13:53 Yemin törenine damga vuran anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu selamlaştı
13:46 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı
13:34 NATO uyardı: Ukrayna'ya yönelik işgal her an başlayabilir
13:34 Kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakan Sergio Agüero anlattı: Bayern bana geldi ama Sosa'yı beğendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 14:26:31. #1.13#
SON DAKİKA: Teknopark Yönetim Kurulu Vali Işık Başkanlığında toplandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement