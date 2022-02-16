Teknopark Yönetim Kurulu Vali Işık Başkanlığında toplandı - Son Dakika

Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Alkan, Karaman Teknopark Genel Müdürü Ali Kantürk ve kurulun diğer üyeleri katıldı.

Gündemde yer alan maddelerin değerlendirildiği toplantı, Teknoparkın faaliyetleri, paydaş kurumlarla olan işbirliği süreci, yapılan istişarelerin ardından görüş ve temennilerle sona erdi.