Tekstil Sektörüne Teşvik Tepkisi

02.02.2026 18:41
Mardin Tekstil Derneği Başkanı, otomotiv tekstil teşviklerinin kaldırılmasına karşı çıktı.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin Tekstil Sanayicileri Derneği Başkanı İbrahim Batuk, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında otomotiv grubuna yönelik teknik tekstil üretimine verilen teşviklerin kaldırılmasına tepki göstererek, "Teşviklerin ani şekilde kaldırılması, yatırım iştahını azaltabileceği gibi rekabet gücümüzü de zayıflatabilir. Bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda tekstil sektörünün yeniden destek kapsamına alınması büyük önem taşıyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında desteklenecek sektörler yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle geçen yıl destekleme kapsamına alınan otomotiv grubuna yönelik tekstil ürünleri üretimine yönelik teşvikler kaldırıldı.

Mardin Tekstil Sanayicileri Derneği Başkanı İbrahim Batuk, alınan kararın küresel resesyon ve yüksek girdi maliyetleriyle mücadele eden sektör için hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Sektöre yönelik yeni teşvik uygulamaları beklerken mevcut teşviklerin de kaldırıldığını ifade eden İbrahim Batuk, şunları kaydetti:

"Tekstil sektörü Mardin ve bölge ekonomisi için istihdam oluşturma kapasitesi, ihracata katkısı ve genç nüfusa sunduğu iş imkanlarıyla kalkınmanın en önemli dinamiklerinden biridir. Otomotiv grubuna yönelik teknik tekstil üretimi gibi yüksek katma değerli alanların destek kapsamından çıkarılması, şehrimizde planlanan yatırımların rafa kaldırılması demektir. Daha geç olmadan sektörümüze yönelik düzenlemenin gözden geçirilmesini ve öngörülebilir teşvik mekanizmalarının yeniden kurulmasını bekliyoruz."

Batuk, tekstil yatırımlarında üretim üssü haline gelmeye başlayan Güneydoğu'da sektörün sürdürülebilir büyümesi için öngörülebilir teşvik mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayiciler yatırım kararlarını uzun vadeli planlamalarla alıyor. Teşviklerin ani şekilde kaldırılması, yatırım iştahını azaltabileceği gibi rekabet gücümüzü de zayıflatabilir. Bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda tekstil sektörünün yeniden destek kapsamına alınması büyük önem taşıyor. Teknik tekstil ve otomotiv yan sanayine üretim yapan işletmelerimiz Türkiye'nin katma değerli üretim hedefleriyle doğrudan örtüşüyor. Bu alan sektörümüz için aynı zamanda teknoloji odaklı dönüşüm açısından da kritik bir noktada yer alıyor. Bölgemizde yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek istiyorsak, teknik tekstil gibi stratejik alanlarda yatırımcıların önünü açan politikalara devam etmeliyiz."

Mardin'in genç ve dinamik iş gücüyle tekstil yatırımları açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu hatırlatan Batuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, "Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve üretimin tabana yayılması için tekstil sektörü vazgeçilmezdir. Bu nedenle teşvik politikalarının sektör temsilcileriyle istişare edilerek yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz." çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Mardin, Son Dakika

