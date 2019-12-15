Tel Abyad ve Rasulayn'ın elektrik ve su ihtiyacı karşılanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad ve Rasulayn'ın elektrik ve su ihtiyacı karşılanıyor - Son Dakika

Tel Abyad ve Rasulayn'ın elektrik ve su ihtiyacı karşılanıyor

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekat bölgesinde yaşayan Suriyelilerin elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlarla birlikte çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tel Abyad ve Rasulayn'ın elektrik ve su ihtiyacı karşılanıyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekat bölgesinde yaşayan Suriyelilerin elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlarla birlikte çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tel Abyad'ın yüzde 51'lik bölümüne elektrik verilmeye başlandığı, Rasulayn kırsalının yanı sıra şehir merkezine de elektrik verilmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Rasulayn'daki elektrik trafoları, direkler ve hatların bakım ve onarımı aralıksız devam ediyor. Bölgede çalışmayan jeneratörler de onarılarak çalışır hale getiriliyor. Bölgeye elektriğin getirilmesi ve jeneratörlerin çalışmasıyla kuyulardan su çekilmeye başlandı. Allouk Su Tesisi'nin aktif hale getirilmesiyle bölgedeki 26 kuyudan su sağlanmaya başlandı.

Özellikle Rasulayn'da 15 su kuyusundan 10'u elektriğin getirilmesi ve jeneratörlerin çalışır hale gelmesiyle hizmete açıldı. 10 kuyu aracılığıyla Rasulayn'ın büyük bölümünün su ihtiyacı karşılanmaya başladı."

Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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