Son Dakika Haberleri: Telefon Dolandırıcısı Tutuklandı

Telefon Dolandırıcısı Tutuklandı

16 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kendisini kamu görevlisi, banka veya sigortacı gibi tanıtarak insanları dolandıran şahıs yakalandı.

Telefon Dolandırıcısı Tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kendisini kamu görevlisi, banka veya sigortacı gibi tanıtarak insanları dolandıran şahıs yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda isminin M.Ö. olduğu öğrenilen bir dolandırıcıyı yakalamayı başardı. Edinilen bilgilere göre kendisini kamu görevlisi, banka görevlisi veya sigortacı gibi tanıtarak insanları dolandırma suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa teslim edildi. Yine dolandırıcılık suçundan 17 sabıkası olduğu öğrenilen M.Ö, savcılık tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:04 Kaynak: İHA
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