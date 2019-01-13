Son Dakika Haberleri: Telefonla Konuşması Sonu Oldu

Telefonla Konuşması Sonu Oldu

15 dakika önce

Karayolunda telefonla konuşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya gelen otomobili fark edemedi.

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Karayolunda telefonla konuşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya gelen otomobili fark edemedi. Genç kadın otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Olay, Hassa-Kırıkhan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ardıçlı mevkiinde telefonla konuşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Eda Çolak (22), Hassa yönünden gelen otomobili fark edemedi. İddiaya göre, yayanın bir anda yola atlamasıyla fren tutamayan 31 U 4540 plakalı otomobil sürücüsü Muhammed Demirci, Eda Çolak'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ilk yardım ekipleri tüm müdahalelere rağmen Çolak'ı kurtaramadı.

Çolak'ın cansız beden Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:26 Kaynak: İHA

Genç, Kırıkhan, Hassa, 3. Sayfa
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