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Telefonlu dolandırıcıları içi kağıt dolu çantayı alırken yakalandı

54 dakika önce

Telefonlu dolandırıcıları içi kağıt dolu çantayı alırken yakalandıBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp, terör örgütüyle bağlantısı olduğunu ileri sürerek M.Ö.'den 450 bin TL isteyen dolandırıcılar, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Telefonlu dolandırıcıları içi kağıt dolu çantayı alırken yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp, terör örgütüyle bağlantısı olduğunu ileri sürerek M.Ö.'den 450 bin TL isteyen dolandırıcılar, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. 3 şüpheliden A.A. ve F.Ö. gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'nda yaşayan M.Ö.'yü arayan telefon dolandırıcıları kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Adın FETÖ/PDY davasında geçiyor. Dosyayı kapatmak için işbirliği yapman ve 450 bin TL'yi söylediğimiz yere getirmen gerekiyor' dedi. M.Ö'nün banka hesabında döviz olduğunu söylemesi üzerine dolandırıcılar, dövizi TL'ye çevirip, getirmesini istedi. Bir süre sonra durumu anlayan M.Ö. telefonu kapatıp durumu Ayvalık Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis ekipleri hazırladıkları içi kağıt dolu bir çantayı M.Ö.'ye vererek, Ayvalık Lale Adası 15 Eylül Caddesi'ndeki buluşma noktasına bırakmasını sağladı. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, telefon dolandırıcılığı A.A. ve F.Ö. parayı aldıkları sırada baskın yaptı. Olay yerine geldikeleri otomobille kaçmaya çalışan A.A ve F.Ö. Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. Polis telefon dolandırıcılarının 3 kişi olduğunu belirledi. Şüpheliler, A.A. ve F.Ö.?yü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer telefon dolandırıcısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Telefonlu dolandırıcıları içi kağıt dolu çantayı alırken yakalandı

Ayvalık, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:53 Kaynak: DHA
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