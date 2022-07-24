Tema ile Ebru Yaşar İşbirliği: Konser Gelirleri Hatıra Ormanı Olacak

TEMA Vakfı ile şarkıcı Ebru Yaşar'ın konser gelirlerinin hatıra ormanına dönüştürülmesi için işbirliği yaptığı öğrenildi. Şarkıcı Ebru Yaşar, 28 Temmuz'da başlayacağı 6 konser serisinden elde edilecek gelir ile hatıra ormanı oluşturacaklarını açıkladı. Yaşar, "Bu kararı almamı orman yangınları çok fazla tetikledi. Ormanlarla birlikte yok olan çok sayıda canlı var. Oralar bizim nefesimiz" dedi.

Ebru Yaşar, dün akşam Çeşme Şerefe'de sahne aldı. Tatilcilerin ilgi gösterdiği gecede Yaşar, "Konserler şehirden şehire devam ediyor. Şimdi açık havalar başlıyor. 28 Temmuz'da Kuruçeşme'deyiz. Sonrasında sırasıyla Kuşadası, Ayvalık, Bodrum, Denizli ve Bursa olmak üzere 6 tane serimiz var. Kucaklaşmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdiden gösterilen büyük ilgiye çok, çok teşekkür ediyorum" dedi.

"KONSER GELİRLERİ HATIRA ORMANINA"

Konser gelirlerini hatıra ormanı oluşturulması için TEMA'ya bağışlayacağını açıklayan Yaşar, şöyle konuştu:

"Aslında sevenlerim sadece bir Ebru Yaşar konserine gideceklerini zannediyorlar. Ama tüm açık havalarda beni dinlemeye gelen seyircilerime, sürpriz bir hediye hazırlıyorum. Beraber bir hatıra ormanı oluşturacağız.

Bu kararı almamı orman yangınları çok fazla tetikledi. Ben doğa ve çevreye karşı çok duyarlıyım. Ormanlarla birlikte yok olan çok sayıda canlı var. Oralar bizim nefesimiz… Ormanlarımız nefes almamızı sağlıyor. Bu dünyaya ne bırakacağız? Eserlerimizi bırakacağız, ormanlarımızı bırakacağız, çevremizi bırakacağız, çocuklarımıza, yani gelecek nesillere ne bırakacağız yani… O yüzden elimden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışıyorum. Belki bir farkındalık yaratmak, seyirciyle bütünleşmek benim için çok önemli.

O yüzden onların geldiği her konser benim için çok kıymetli. Gezdiğim şehirlerde gelen bütün seyircilerimle aslında hep birlikte bir orman kuracağız. Seyircilerimle çok güzel bir orman oluşturacağım."