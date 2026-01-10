TEMAD'dan 1975 Mağdurlarına İade-i İtibar Talebi

(ANKARA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyeleri, 1975 astsubay hak arama mücadelesinin 51. yılında, yarım asrı aşan özlük hakları mağduriyetlerinin giderilmesini ve 1975 mağdurlarına iadeiitibar yapılmasını talep etti. TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, "Haklarımız teslim edilene, adalet sağlanana ve bu eşitsizlik son bulana kadar susmayacağız" ifadesini kullandı.

TEMAD üyeleri, 1975 yılından bu yana sürdürdükleri astsubayların hak arama mücadelesinin 51'inci yıl dönümünde Ulus Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca tarafından okunan açıklamada, astsubay camiasının yarım asrı aşan hak mücadelesine dikkat çekilerek, geçmişten bugüne çözülemeyen özlük hakları sorunlarının hala devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Geçmişini bilmeyen, geleceğe yön veremez" sözü hatırlatılarak, astsubayların yıllardır yaşadığı mağduriyetlerin ve karşılanmayan taleplerin kamuoyunun vicdanına emanet edildiği ifade edildi. 17 Ekim 2025'te Astsubaylar Günü'nde 15 bin astsubayın Anıtkabir'de bir araya gelerek taleplerini dile getirdiği anımsatıldı.

1970–1975 yılları arasında astsubayların ciddi hak kayıpları yaşadığı belirtilen açıklamada, 1970'te Devlet Personel Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle başlayan sürecin, 1975'te en kıdemli astsubay maaşlarının fiilen asteğmen seviyesine düşürülmesiyle kabul edilemez bir noktaya ulaştığı kaydedildi. Taleplerin sıralı amirlere iletilmesine rağmen karşılık bulmadığı, bunun üzerine 8–9–10 Ocak 1975 tarihlerinde ülke genelinde protesto eylemleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

"Birçok suça af çıkarılmışken, meslektaşlarımızın cezalarının devam etmesi açık bir adaletsizliktir"

Bu süreçte astsubayların ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, yalnızca iki gün göreve gitmedikleri gerekçesiyle yüzlerce astsubayın hapis cezası aldığı, sürgün edildiği, rütbe ilerlemelerinin durdurulduğu ve ordudan ihraç edildiği ifade edildi. 1975 yılında toplam 2 bin 940 astsubayın tutuklama, açığa alma, emekliliğe sevk ve çeşitli disiplin cezalarına maruz kaldığı vurgulandı. Açıklamada, aradan geçen yarım asra rağmen bu cezaların sonuçlarının hala sürdüğü belirtilerek, "Birçok suça af çıkarılmışken, yalnızca haklarını aradıkları için bu meslektaşlarımızın cezalarının devam etmesi açık bir adaletsizliktir" denildi. Hayatta olan yaklaşık bin mağdur astsubayın yarım asırlık bir adaletsizliğin tanıkları olarak yaşamlarını sürdürdüğü ifade edildi.

"Ek göstergeler en az 8 bin 400'e çıkarılsın"

Emekli astsubayların ekonomik koşullarına da değinilen açıklamada, emekli maaşlarının 25 bin ile 35 bin TL arasında olduğu, bu rakamların önemli bir bölümünün açlık sınırının altında kaldığı belirtildi. Yoksulluk sınırının 98 bin TL'yi aştığına dikkat çekilerek, bu durumun sosyal adalet ve insan onuruyla bağdaşmadığı ifade edildi. Açıklamada, rütbeler arasındaki emekli maaşı farklarının derin bir eşitsizlik yarattığı vurgulanarak, bu durumun "bilinçli bir haksızlık" olduğu savunuldu. TEMAD, yapısal adaletsizliklerin giderilmesi için tazminat düzenlemesi yapılmasını, ek göstergelerin en az 4 bin 800'e çıkarılmasını, seyyanen zammın emekli astsubaylara da yansıtılmasını, sigorta başlangıcı mağduriyetlerinin giderilmesini ve 1975 mağdurlarına iadeiitibar sağlanmasını talep etti.

TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, "Haklarımız teslim edilene, adalet sağlanana ve bu eşitsizlik son bulana kadar susmayacağız" dedi.