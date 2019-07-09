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Tenis: Wimbledon

1 saat önce

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ABD'li Serena Williams, vatandaşı Alison Riske'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ABD'li Serena Williams, vatandaşı Alison Riske'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci gününde, ABD'li tenisçilerden 11 numaralı seribaşı Serena Williams ile klasmanda 55. sırada yer alan Alison Riske, tek kadınlar çeyrek finalinde karşılaştı.
120 dakika süren mücadeleyi 6-4, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan 37 yaşındaki Williams, daha önce 7 kez şampiyonluk yaşadığı turnuvada adını yarı finale yazdırdı.
Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, Johanna Konta-Barbora Strycova maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:25 Kaynak: AA
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