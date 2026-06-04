Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Samsun’un Terme ilçesinde, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, siyaset gündemini ve belediye meclisini karıştırdı. Atatürkçüleri ve Kemalistleri hedef alan hakaret içerikli ifadeler, belediye meclis oturumunda tansiyonu zirveye çıkardı. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Eker, hem parti üyeliğinden hem de meclis üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ SALONU TERK ETTİ

Terme Belediye Meclisi’nin son oturumunda, CHP'li meclis üyeleri söz konusu sosyal medya paylaşımını gündeme taşıdı. Eker'in, "Bu ülkede p...z.venkler Kemalisttir. Uyuşturucu tacirleri Kemalisttir. Elletirim, belletirim diyenler Kemalisttir. Sex Shop işletenler Kemalisttir, solu destekler." şeklindeki şoke eden ifadeleri meclis kürsüsünden yüksek sesle okundu. Yaşanan bu durumun ardından tepki gösteren CHP'li üyeler, meclis salonunu terk ederek oturumu protesto etti.

"UMUMİ ÇIKARIM" DİYEREK SAVUNDU

Mecliste gerginlik tırmanırken, Rümeysa Eker’in hakaret içerikli paylaşımının arkasında durması salondaki tansiyonu daha da yükseltti.

Eker'in, büyük tepki çeken bu sözlerini "doğru bir umumi çıkarım" diyerek nitelendirip savunması meclisteki tartışmaları alevlendirdi.

SİYASİ KARİYERİ İSTİFAYLA SON BULDU

Kamuoyunda tartışma yaratan ifadelerin ardından baskılara dayanamayan Rümeysa Eker, geri adım atmak zorunda kaldı. Gelen yoğun tepkiler ve parti içi değerlendirmelerin ardından Eker; hem AK Parti parti üyeliğinden hem de Terme Belediye Meclis Üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.