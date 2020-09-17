Terör saldırısında gazi olan Albay Demiral'a övünç madalyası takdim edildi - Son Dakika

Terör saldırısında gazi olan Albay Demiral'a övünç madalyası takdim edildi

Bilgöl'de yaşanan terör saldırısında yaralanarak gazi olan Albay Erdinç Demiral'a düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Terör saldırısında gazi olan Albay Demiral'a övünç madalyası takdim edildi, System.String[]

Bilgöl'de yaşanan terör saldırısında yaralanarak gazi olan Albay Erdinç Demiral'a düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Karabük Polisevinde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih törende, 2015 yılında Bingöl ili Karlıova İlçesi İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaparken BTÖ mensuplarınca düzenlenen EYP saldırısı sonucu yaralanarak Gazi olan Jan. Gazi Albay Erdinç Demiral'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" tevcih eden Vali Gürel, "Devletimizin ve milletimizin bir vefa sembolü olarak sizlere takdim edeceğimiz madalya ve beratın nesilden nesile gururla, kıvançla aktarılmasını temenni ediyorum. "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" hayırlı olsun, aileniz ile birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum." dedi.

Törene Karabük Valisi Fuat Gürel'in yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Gökay Yıldız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Genel Meclis üyeleri, Gazi ve Şehit Aileleri Dernek Başkanları ve üyelerinin katıldı. - KARABÜK

Karabük, Terör, Albay, Gazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 19:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terör saldırısında gazi olan Albay Demiral'a övünç madalyası takdim edildi - Son Dakika


Son Dakika

Avrupa Ligi'ndeki Riga FC-Tre Fiori maçı stat lambasının kırılması nedeniyle ertelendi Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım Netflix'in "Minnoşlar" filmini yayınlama ısrarı pahalıya patladı! Abonelik iptallerinde patlama yaşandı Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı
Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı         
23:51
Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti         
23:26
İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu         
22:48
Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?         
22:31
Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı         
21:16
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli? Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli?         
10:18
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 01:41:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör saldırısında gazi olan Albay Demiral'a övünç madalyası takdim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei