Terörle mücadelenin kahramanları kar ve dondurucu soğukta da göreve hazır - Son Dakika

Terörle mücadelede ön safta yer alan polis özel harekat (PÖH) timleri, her koşulda göreve hazır bulunmak için kar ve dondurucu soğuklarda da eğitimlerini aksatmıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) bağlı Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ağrı Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, her türlü koşuldaki görev için eğitim ve tatbikatlar düzenliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte görev yapan PÖH timleri, çetin kışta yaptıkları operasyonlarla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Zorlu coğrafya ve iklim şartlarına sahip bölgede 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapan timler, terörle mücadelenin yanında kentin asayişi ve huzuru için de çalışıyor.

Yarım metre karda terör operasyonlarına çıkıyorlar

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu zorlu arazilerde terör operasyonlarına çıkan timler, halkın huzuru için şehir merkezinde de gece-gündüz demeden devriye geziyor, belirli noktalarda nöbet tutuyor.

Yerli ve teknolojik silahlarla sık sık eğitim ve tatbikatlar yapan timler, bu sayede hem bilgi ve becerilerini tazeliyor hem de zorlu görevlere karşı kendilerini zinde tutuyor.

PÖH timlerinin kar, tipi ve dondurucu soğuk demeden düzenledikleri tatbikatlar, senaryolar ve uygulama yöntemleriyle göz dolduruyor.

Tatbikatları nefes kesiyor

Senaryo gereği meskun mahal operasyonu yapan timler, zırhlı araçlarla gittikleri noktayı kuşattıktan sonra sis bombaları arasında terör unsurlarının olduğu ihbarının alındığı eve girdi.

Teröristleri etkisiz hale getiren timler, daha sonra karla kaplı arazide yürüyüp arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Haftanın belirli günlerinde de atış talimi yapan timler, hedefi 12'den vurmaya devam ediyor.