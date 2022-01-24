Üye Girişi
Terörle mücadelenin kahramanları kar ve dondurucu soğukta da göreve hazır - Son Dakika

Terörle mücadelenin kahramanları kar ve dondurucu soğukta da göreve hazır

24.01.2022 11:24
Terörle mücadelenin kahramanları kar ve dondurucu soğukta da göreve hazır

Terörle mücadelede ön safta yer alan polis özel harekat (PÖH) timleri, her koşulda göreve hazır bulunmak için kar ve dondurucu soğuklarda da eğitimlerini aksatmıyor.

Terörle mücadelede ön safta yer alan polis özel harekat (PÖH) timleri, her koşulda göreve hazır bulunmak için kar ve dondurucu soğuklarda da eğitimlerini aksatmıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) bağlı Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ağrı Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, her türlü koşuldaki görev için eğitim ve tatbikatlar düzenliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte görev yapan PÖH timleri, çetin kışta yaptıkları operasyonlarla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Zorlu coğrafya ve iklim şartlarına sahip bölgede 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapan timler, terörle mücadelenin yanında kentin asayişi ve huzuru için de çalışıyor.

Yarım metre karda terör operasyonlarına çıkıyorlar

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu zorlu arazilerde terör operasyonlarına çıkan timler, halkın huzuru için şehir merkezinde de gece-gündüz demeden devriye geziyor, belirli noktalarda nöbet tutuyor.

Yerli ve teknolojik silahlarla sık sık eğitim ve tatbikatlar yapan timler, bu sayede hem bilgi ve becerilerini tazeliyor hem de zorlu görevlere karşı kendilerini zinde tutuyor.

PÖH timlerinin kar, tipi ve dondurucu soğuk demeden düzenledikleri tatbikatlar, senaryolar ve uygulama yöntemleriyle göz dolduruyor.

Tatbikatları nefes kesiyor

Senaryo gereği meskun mahal operasyonu yapan timler, zırhlı araçlarla gittikleri noktayı kuşattıktan sonra sis bombaları arasında terör unsurlarının olduğu ihbarının alındığı eve girdi.

Teröristleri etkisiz hale getiren timler, daha sonra karla kaplı arazide yürüyüp arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Haftanın belirli günlerinde de atış talimi yapan timler, hedefi 12'den vurmaya devam ediyor.

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terörle mücadelenin kahramanları kar ve dondurucu soğukta da göreve hazır - Son Dakika


GS TV spikerleri Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası adeta çıldırdı GS TV spikerleri Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası adeta çıldırdı         
11:31
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Arsa, tarla ve işyeri satışları rekor kırdı! İşte rakamlar Arsa, tarla ve işyeri satışları rekor kırdı! İşte rakamlar         
11:21
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler         
09:10
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45

Son Dakika Haberleri
11:25 Ekrem İmamoğlu İstanbulluları uyardı: Ani, baskın kar yağışları görülebilir
11:20 Arsa, tarla ve işyeri satışları rekor kırdı! İşte rakamlar
11:14 Omicron'dan daha hızlı yayılıyor! Yeni alt varyant BA.2 pandeminin seyrini nasıl etkileyecek?
11:06 BOTAŞ, doğal gaz kesintisini 3 sektör için sonlandırdı
11:05 Koronavirüse karşı sevindiren haber! Etkili olacak ilaç geliştirildi
11:05 Hastaneden ilk açıklama geldi! İşte Fatma Girik'in ölüm nedeni!
10:58 Yaşamını yitiren Fatma Girik'in cenazesiyle ilgili vasiyeti ortaya çıktı: Büyük bir tören istemiyorum
10:50 8 yıl arayla iki 24 Ocak! Biri diğerinin katillerinin peşindeydi, aynı gün öldürüldü!
10:48 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye en yakın isimdi! Mehmet Ali Çelebi görevinden istifa etti
10:41 Altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 11:34:49. #1.11#
SON DAKİKA: Terörle mücadelenin kahramanları kar ve dondurucu soğukta da göreve hazır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement