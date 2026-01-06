Ters Yönde Giden Tır Sürücüsüne Cezai İşlem

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ters yönde seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren tır sürücüsüne 15 bin 367 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 35 JZ 707 plakalı tırın Smyrna Meydanı'nda ters yönde gittiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, sürücünün D.K. (41) olduğunu tespit etti.
Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 15 bin 367 lira idari para cezası kesildi.
Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
