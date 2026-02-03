Ters Yönden Dönüş Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Ters Yönden Dönüş Kaza Yaptı

Ters Yönden Dönüş Kaza Yaptı
03.02.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de ters yönden dönen otomobil, başka bir araca çarpıp dereye uçtu. Sürücüler hafif yaralı.

Küçükçekmece'de iddiaya göre ters yönden dönen otomobil, başka bir araca çarptı. Kazada kadın sürücünün kullandığı otomobil dereye uçtu. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre olay Halkalı Turgut Özal Bulvarı'nda yaşandı. 34 KU 9804 plakalı otomobil, iddiaya göre ters yönden dönüş yapmaya çalışırken kadın sürücünün kullandığı 34 EMB 343 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan 34 EMB 343 plakalı araç, dereye uçtu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın sürücü, sunrooftan dışarı çıktı. Sürücü, olay yerine gelen ambulans tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayı anlatan görgü şahidi Ahmet Sevinç arabanın kazanın ardından dereye uçtuğunu, hafif yaralı kadının araçtan çıktığını söyledi.

Bölgede sürekli kaza olduğunu söyleyen Yusuf Şanca isimli semt sakini ise, "Buruya bir set koymaları gerekiyor. Defalarca başvurduk ancak sonuç alamadık. Bu nedenle sürekli kazalar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ters Yönden Dönüş Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:58:48. #7.11#
SON DAKİKA: Ters Yönden Dönüş Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.