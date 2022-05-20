Tesla Supercharger'ların kapısı tüm elektrikli otomobillere açılıyor! Türkiye'de olur mu? - Son Dakika
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Tesla Supercharger'ların kapısı tüm elektrikli otomobillere açılıyor! Türkiye'de olur mu?

20.05.2022 10:36
Tesla Supercharger'ların kapısı tüm elektrikli otomobillere açılıyor! Türkiye'de olur mu?

Tesla Supercharger istasyonları bazı pilot ülkelerde tüm elektrikli otomobil sahiplerinin kullanımına açıldı.

Tesla Supercharger şarj istasyonları her elektrikli otomobil sahibinin kullanmayı istediği yerler haline geldi. An itibariyle maksimum olarak 250 kW (peak) güç verebiliyor olsa da yakında 300 kW maksimum güce çıkartılacağı açıklandı.

Ülkemizdeki ve dünyanın pek çok noktasındaki şarj istasyonlarının sunduğu ortalama değer -50 kW- ise bunun çok altında. Fakat Tesla, şarj istasyonlarını herkesle paylaşacağını söyledi. Bu kapsamda daha önce Hollanda, Norveç ve Fransa'daki belirli istasyonlarda geçerli olan Non-Tesla Supercharger Pilot programı, artık İngiltere, İspanya, İsveç, Belçika ve Avusturya'da kullanılabiliyor.

Elektrikli otomobiller Tesla Supercharger için sıraya girdi!

Tesla Supercharger istasyonlarını kullanmak isteyen kişilerin belirtilen ülkelerde artık Tesla sahibi olmalarına gerek yok. Fakat yine de Tesla hesabına kaydolmaları gerekiyor. Bu sayede farklı bir marka araca sahip olsa bile ücretlendirme kısmına erişim sağlayabiliyorlar.

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Elektrikli otomobil sahiplerinin karşılaştığı en büyük sorun genelde menzil oluyor. Ayrıca hangi şarj istasyonlarını kullanabilecekleri veya buralarda desteklenen hızlar da yine genel endişeler arasında yer alıyor.

Tesla Supercharger'ların kapısı tüm elektrikli otomobillere açılıyor! Türkiye'de olur mu?

Tabii her ne kadar dünya genelinde binlerce istasyon bulunsa da Tesla bazı avantajları beraberinde getiriyor. Yalnızca sahip olduğu 30 binden fazla şarj noktası bile başlıca pek çok sorunu kökünden çözmeye yetiyor.

Ayrıca burada sayıdan ziyade yerleştirilen konumların da oldukça önemli olduğunu belirtelim. Zira Tesla, yalnızca merkezi yerlerde değil, otel ve tatil yerleri gibi ücra sayılabilecek bölgelere de istasyon açıyor. Bu nedenle hiç bilmediğiniz bir yere gittiğinizde bile yakınlarda bir Supercharger bulabiliyorsunuz.

Tesla Supercharger'ların kapısı tüm elektrikli otomobillere açılıyor! Türkiye'de olur mu?

Buna ek olarak bu Supercharger'lar düzenli bakıma giriyor ve servis teknisyenleri tarafından sürekli izleniyor. Yani herhangi birini kullanmak istediğinizde size garip aksaklıkları yaşatma ihtimali oldukça düşük.

Tesla, başlatmış olduğu bu yeni programı yalnızca pilot ülkelerde uyguladığını söylüyor. Fakat sunulan desteğe sürekli olarak yeni bölgelerin katıldığını görüyoruz. Burada şirket, müşterilerden gelen talebi değerlendirmeye aldıklarını, kendi araçlarına öncelik vererek bir sonuca vardıklarını söylüyor.

Tesla Supercharger'ların kapısı tüm elektrikli otomobillere açılıyor! Türkiye'de olur mu?

Ülkemizde olup olmayacağı henüz belli değil. Fakat Tesla bu yıl sonuna kadar tüm ön hazırlıklarını tamamlayarak elektrikli otomobillerinin resmi satışına başlayacak. Bununla birlikte Türkiye'nin bir çok noktasına Supercharger istasyonlarının kurulumuna an itibariyle başladı.

Bu nedenle ülkemizde sattığı araçların sayısı belli bir noktanın üzerine geçene kadar istasyonlar pek yoğun olmayacak. Dolayısıyla kendi müşterilerini geri plana atmadan diğer araç sahiplerinin buraları ücretli bir şekilde kullanmasına olanak sağlayarak kar elde edebilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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