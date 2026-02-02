Texas'ta ICE Gözaltı Merkezinde Kızamık Vakasına Durdurma

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri, Texas eyaletindeki bir gözaltı merkezinde kızamık vakası tespit edilmesinin ardından tüm faaliyetleri durdurdu.

CBS News kanalının haberine göre, yetkililer Texas'ta bulunan bir ICE gözaltı merkezinde aktif kızamık vakası tespit etti.

Yetkililer, gözaltı merkezindeki tüm faaliyetleri durdururken, enfekte olanlarla temas ettiğinden şüphelenilen kişiler karantinaya alındı.