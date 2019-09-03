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Tezmaksan cubebox ve kapasitematik ile hannover fuar'ında

9 saat önce

Tezmaksan Makine, metal işleme sektöründe dünyanın lider ticaret fuarı olan EMO Hannover'a iki yeni ürünü ile katılacak.

Tezmaksan cubebox ve kapasitematik ile hannover fuar'ında, System.String[]

Tezmaksan Makine, metal işleme sektöründe dünyanın lider ticaret fuarı olan EMO Hannover'a iki yeni ürünü ile katılacak.

Endüstri 4.0 odağında hazırlanan Cubebox ve Kapasitematik, EMO Hannover Fuarı'nın ardından, 2020 yılı itibariyle Avrupa pazarında olacak.

Ar-Ge çalışmaları sonucu üretilen Cubebox, akıllı fabrikalarda makina-operatör iş birliğinde üretimin hızını artırıyor. Cubebox, şirketlere 24 saat operatörsüz ve hatasız çalışabilir bir sistem sunuyor.

Dijital dönüşümle birlikte AI, IIOT gibi birçok modern teknolojinin üretim parkurlarının vazgeçilmezi haline geleceğini söyleyen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu; "İşbirlikçi robotlar 'yapay zeka' önümüzdeki yıllarda robotik alanına yön verecek. Robotlar, yapay zeka ile öğrenme süreçleri aracılığıyla yeni beceriler kazanacak veya bunlara adapte olacaklar" dedi.

Tezmaksan, 16 Eylül Pazartesi günü kapılarını açacak olan EMO Hannover Fuarı'nda Ar-Ge destekli inovasyon ürünleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

- İstanbul

Hannover, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:46 Kaynak: DHA
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