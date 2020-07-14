TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor'un transfer planı hazır - Son Dakika

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor'un transfer planı hazır

TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor'un asbaşkanı Onur Göçmez, ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor'un asbaşkanı Onur Göçmez, ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

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Göçmez, AA muhabirine, TFF 1. Lig'e çıktıkları için tarifi imkansız bir mutluluk yaşadıklarını anlattı.

Altyapı ve tesisleşmeyle 5 yıl içinde Süper Lig'e çıkmayı da hedeflediklerini belirten Göçmez, "Gelecek sezon çok önemli. Kesinlikle ligde kalmalı ve iyi performans sergilemeliyiz. Tüm Bandırma'yı bu hedef doğrultusunda birleşmeye davet ediyorum. Önümüzde şehir olarak büyük fırsat var." dedi.

Göçmez, yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya, teknik direktör Serdar Bozkurt ile tekrar anlaşarak başladıklarını dile getirdi.

Transfer komitesinin, Bozkurt'un raporu doğrultusunda iç transfer çalışması yürüttüğünü belirten Göçmez, şöyle konuştu:

"Kaptan Erkan Taşkıran, kaleci Zülküf Özer ve orta saha oyuncumuz İrfan Başaran ile anlaşma sağladık. İç transferi iki hafta içinde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Her zaman söylediğimiz gibi mevcut takımın büyük kısmını korumak istiyoruz. Kanat, stoper, forvet ve orta sahaya takviye yapacağız ama kesinlikle mali disiplinden ve Bandırmaspor duruşundan taviz vermeyeceğiz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor'un transfer planı hazır - Son Dakika Spor
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