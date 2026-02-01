TFF 2. Lig'de Haftanın Maçları

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 22. hafta, Beyaz Grup'ta ise 24. hafta maçları sona erdi.
Kırmızı Grup'taki Güzide Gebzespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu maçı, konuk takımın sahaya çıkmamasından dolayı oynanamadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Kırmızı Grup
Mardinspor 1969-Yeni Malatyaspor: 3-0 (Hükmen)
Ankara Demirspor-Aliağa Futbol: 1-2
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Isbaş Isparta 32 Spor: 2-2
Somaspor-Muşspor: 1-2
Menemen FK-Granny's Waffles Kırklarelispor: 0-0
Bursaspor-Adanaspor: 6-0
Beyaz Grup
Adana 01 FK-Batman Petrolspor: 1-1
İskenderunspor-Karaman FK: 3-1
Merkür Jet Erbaaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-0
Kepezspor-Muğlaspor: 1-2
Bucaspor 1928-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-4
Sultan Su İnegölspor-GMG Kastamonuspor: 2-2
Anagold 24Erzincanspor-Karacabey Belediyespor: 0-0
Seza Çimento Elazığspor-Altınordu: 2-0
