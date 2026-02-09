TFF 2. Lig Haftası Tamamlandı

Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23, Beyaz Grup'ta ise 25. hafta maçları bugün oynanan 5 karşılaşmayla sona erdi.
Ligde iki grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Arkent Arnavutköy Belediyespor-Güzide Gebzespor: 0-2
Adanaspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-7
Aliağa Futbol-Somaspor: 3-3
Beyaz Grup:
Karacabey Belediyespor-Adana 01 FK: 1-1
Beykoz Anadoluspor-Bucaspor 1928: 1-1
