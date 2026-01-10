Futbolda TFF 3. Lig'in 16. haftası, 15 müsabakayla başladı.
Gruplarda bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Bursa Nilüfer-Polatlı 1926: 2-1
Yalova FK 77-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 2-2
Kestel Çilekspor-Bursa Yıldırımspor: 0-0
2. Grup:
Hacettepe Türk Metal 1963-Erciyes 38 Futbol: 2-0
Niğde Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-0
Kilis 1984-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 0-2
3. Grup:
1926 Bulancakspor-Fatsa Belediyespor: 1-1
Çayelispor-Pazarspor: 0-1
Amasyaspor FK-Giresunspor: 2-2
Karabük İdmanyurdu-52 Orduspor FK: 1-0
4. Grup:
Alanyaspor 1221 Futbol-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-2
Kütahyaspor Futbol-Tire 2021 FK: 3-1
Nazillispor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-8
İzmir Çoruhlu FK-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor: 0-1
Altay-Oktaş Uşakspor: 0-1
Son Dakika › Spor › TFF 3. Lig 16. Haftası Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?