TFF 3. Lig 20. Hafta Sonuçları

09.02.2026 19:22
TFF 3. Lig'de 20. hafta sonuçları belli oldu, takımların performansları dikkat çekti.

TFF 3. Lig'de 20. hafta, oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Ligde 4 grupta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Bulvarspor-İnegöl Kafkasspor: 1-4

Polatlı 1926 Spor-İnkılap Futbol: 1-1

Bursa Nilüfer Futbol-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 3-0

Silivrispor-Galata Spor: 1-0

2. Grup

Suvermez Kapadokyaspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-0

Malatya Yeşilyurtspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-0

Karaköprü Belediyespor-Diyarbekirspor: 5-1

Kilis 1984-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor: 3-0

3. Grup

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Pazarspor: 0-3

Sebat Gençlikspor-Giresunspor: 3-1

Amasyaspor-TCH Group Zonguldakspor: 1-0

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karabük İdmanyurdu: 1-2

4. Grup

Nazillispor-Söke 1970 Spor: 0-6

İzmir Çoruhlu FK-Tire 2021 FK: 1-5

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

