TFF 3. Lig 20. Hafta Sonuçları

TFF 3. Lig'de 20. hafta, oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Ligde 4 grupta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Bulvarspor-İnegöl Kafkasspor: 1-4
Polatlı 1926 Spor-İnkılap Futbol: 1-1
Bursa Nilüfer Futbol-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 3-0
Silivrispor-Galata Spor: 1-0
2. Grup
Suvermez Kapadokyaspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-0
Malatya Yeşilyurtspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-0
Karaköprü Belediyespor-Diyarbekirspor: 5-1
Kilis 1984-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor: 3-0
3. Grup
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Pazarspor: 0-3
Sebat Gençlikspor-Giresunspor: 3-1
Amasyaspor-TCH Group Zonguldakspor: 1-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karabük İdmanyurdu: 1-2
4. Grup
Nazillispor-Söke 1970 Spor: 0-6
İzmir Çoruhlu FK-Tire 2021 FK: 1-5
